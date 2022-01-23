Güldür Güldür Show'da 'ekonomik krizi yurt dışında arayan' haber programları tiye alındı

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan medya kanallarındaki haber programları tiye alındı. Yayınlanan skeçte bir haber kanalındaki "Almanya ve İngiltere'nin yüksek enflasyonu" konu edildi.

"Almanya ve İngiltere'de yüksek enflasyon"un konu edildiği programda haber sunucusunun Almanya'dan naklen bağlandığı muhabir "Almanya'da durum çok kötü, hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor. Doğru düzgün maaş alamıyorlar" dedi.

Muhabirin "Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" yanıtı vermesinin ardından sunucunun verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

Bir diğer muhabirin "Bana kuyruk bul çek dediler" ifadeleri de bazı haber kanallarının kurgu haber yaptığına yönelik çıkan videolara gönderme olarak yorumlandı