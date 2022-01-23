T24 LogoT24 Logo
Haberler

Güldür Güldür Show'da 'ekonomik krizi yurt dışında arayan' haber programları tiye alındı

"Almanya'da durum çok kötü, hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor, kimse doğru düzgün maaş alamıyor"

23 Ocak 2022 13:56

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan medya kanallarındaki haber programları tiye alındı. Yayınlanan skeçte bir haber kanalındaki "Almanya ve İngiltere'nin yüksek enflasyonukonu edildi.

"Almanya ve İngiltere'de yüksek enflasyon"un konu edildiği programda haber sunucusunun Almanya'dan naklen bağlandığı muhabir "Almanya'da durum çok kötü, hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor. Doğru düzgün maaş alamıyorlar" dedi.

Muhabirin "Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" yanıtı vermesinin ardından sunucunun verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

Bir diğer muhabirin "Bana kuyruk bul çek dediler" ifadeleri de bazı haber kanallarının kurgu haber yaptığına yönelik çıkan videolara gönderme olarak yorumlandı

Güldür Güldür ShowenflasyonAlmanyaİngiltereEkonomiMedya

Diğer Videolar

Tunç Soyer: Her engeli aşmasını bildik, yine aşacağız; o metro Buca'ya gidecek

Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

FC Barcelona'dan İstanbul paylaşımı; İmamoğlu yanıt verdi

İyi Partili Dikbayır, asgari ücretle market alışverişine çıktı: Ay sonuna kalan para 184 lira

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2022

İETT'ye 50 yeni kadın şoför daha katılacak

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24