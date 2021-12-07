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Güldür Güldür'den, Hasan Can Kaya göndermeli skeç: "Neye güldünüz lan siz, adam hakaret ediyor size"

"Ben pek bir zeka göremedim bu arkadaşta kusura bakmayın"

07 Aralık 2021 11:39

T24 Video Haber Merkezi

Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da, YouTube kanalında yayımlanan "Konuşanlar" isimli şovla yıldızı parlayan Hasan Can Kaya'ya göndermede bulunuldu.

Ekşi Sözlük kullanıcılarının da "güldür güldür'ün hasan can kaya skeci" başlığı altında gündeme getirdiği skeçte, Kaya'nın "Konuşanlar" isimli programda ortaya koyduğu mizah anlayışı tiye alınarak eleştiriliyor. 

"Mustafa Çok Zeki Adam" isimli skeçte, Mustafa isimli karakterin hakaretlerine maruz kalan diğer karakterler bunu komik bulurken, bir başka karakter de buna itiraz ederek mizah anlayışını eleştirip "Neye güldünüz lan siz, adam hakaret ediyor size" diyor. 

Skecin sonunda, Mustafa isimli karakterin esprilerine gülen karakterler bu kez esprileri komik bulmayarak eleştiriyor. 

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