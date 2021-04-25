Güldür Güldür’de ‘yolsuzluk’ skeci: "Bal tutan parmağını yalar" diye diye bir santim ilerletmediniz bizi

Güldür Güldür Show’un bu haftaki yeni bölümünde 'Atasözlerinin Arka Odası' adlı skeçte, 'yolsuzluk' eleştirisine yer verildi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı canlandıran karakter "Huylu huyundan vazgeçmez" diyen kişiye “Adam katilse adam hırsızsa ne diyeceğiz, 'huylu huyundan yine vazgeçmedi' mi diyeceğiz? İnanıyorsunuz bu laflara, ondan sonra yolsuzluk yapana 'bal tutan parmağını yalar', kızına şiddet uygulayana, 'kızını dövmeyen dizini döver', fakire fukaraya, 'aza tamah etmeyen çoğu bulamaz' diye diye bir santim ilerletmediniz bizi” yanıtını verdi.

Skeç sosyal medyada gündem oldu.