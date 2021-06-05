Güldür Güldür'den Turizm Bakanlığı'nın aşı kampanyasına gönderme: "Aşılıyım başkanım keyfini çıkarın"

Televizyonda yayınlanan komedi tiyatrosu programı Güldür Güldür Show'da bu hafta, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tepki çeken aşı kampanyasına gönderme yapıldı.

Bakanlığın turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takması planlanan ancak tepkiler üzerinde iptal edilen kampanyaya göndermede bulunulan programda, bir turist kafilesinin ziyareti üzerinde esnaf ile belediye başkanı arasında yaşanan diyalog yer aldı.

Söz konusu skeçte bakanlığın "Keyfine bak; ben aşılandım" sloganına da göndermede bulunularak "Aşılıyım başkanım keyfini çıkarın" denildi.

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