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Bakan Koca, Güldür Güldür ekibine teşekkür etti

04 Nisan 2022 08:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güldür Güldür'ün son bölümünde kendisinin konu edildiği skeçten bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere!" diyerek teşekkür etti. 

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının 300'üncü bölümünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç gündem oldu. Bakan Koca, Güldür Güldür ekibine Twitter'dan teşekkür etti. 

Koronavirüs salgınının, kurgusal bir 'zombi' salgınına benzetildiği skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu. Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan birisinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.

"Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler"

Skecin sosyal medyada gündem olmasının ardından paylaşım yapan Bakan Koca paylaşımında, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Güldür GüldürFahrettn KocaSağlık BakanıTeşekkür etti

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