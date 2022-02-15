Güldür Güldür'de 'muhalefet' skeci: "Biz gelince görürsünüz"

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da çiftçinin yaşadığı ekonomik sorunları konu alan skeçte muhalefet mesajı verildi. Mazot fiyatına gelen zamların çiftçide yarattığı mağduriyetin işlendiği skeçte, muhalefet liderlerinin sorunlara yaklaşımı ele alındı.

Skeçte mazota yapılan son zamları protesto eden çiftçiler, muhalefet liderleri ile girdiği diyaloğa girerek "Planınız programınız nedir, azıcık bahsetseniz" derken muhalefet lideri "Her şey düzelecek" yanıtını veriyor. Çiftçiler '"Her şey ne zaman düzelecek" diye sorunca muhalefet liderleri ise "Biz gelince düzelecek" yanıtını veriyor.

Skeçte, sorunların sadece dillendirilmesinin yeterli olmadığı eleştirisi yapıldı.