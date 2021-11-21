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Güldür Güldür'de herkesi duygulandıran Kemal Sunal anısı

21 Kasım 2021 18:27

Usta sanatçı Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür adlı programda, bir vatandaş Kemal Sunal ile yaşadığı anısını anlattı. Vatandaşın anısı Kemal Sunal'ın Atatürk'e olan sevgisini ve saygısını bir kez daha ortaya çıkardı.

Sunal, skeç başlamadan önce seyircilere dönerek, “Çok zor bir durumda kalan oldu mu aranızda” diye sordu.

Seyircilerden biri söz alıp, Kemal Sunal anısından şöyle bahsetti:

“Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim, Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, ‘Kemal abi buna bir imza atar mısın’ dedim. ‘Atatürk’ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir’ dedi. Hayatımda hiç o kadar utanmadım. ‘Ne olur beş dakika bekler misiniz’ dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi, kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben elli dört yaşımdayım.”

Vatandaşın bu anısından sonra salonda Kemal Sunal uzunca bir süre alkışlandı.

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