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Güldür Güldür'de gündem olan skeç: Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor kral...

Programın 258. bölümünde Doğu Perinçek detayı dikkat çekti

26 Mart 2021 14:30

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür isimli programın 258. bölümünde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e gönderme yapıldı. 

"Dünyanın en iyi esnafı" başlıklı skeçte bir telefon satıcısı, kendisine gelen After Parti Genel Başkanı'na telefon satmak isterken "Bu inanılmaz bir şey. 10 tane kamerası var. Türkiye'de bunun standardında bir şey yok. Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor ve benden alıyorlar Kral. Bunun içinde bir güvenlik sistemi var inanılmaz" ifadelerini kullandı. 

Skeçte telefon satıcısı parti başkanına telefonun yanında parti sloganı ve seçim şarkısı da yaptı. 

 

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