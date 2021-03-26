Güldür Güldür'de gündem olan skeç: Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor kral...

"Dünyanın en iyi esnafı" başlıklı skeçte bir telefon satıcısı, kendisine gelen After Parti Genel Başkanı'na telefon satmak isterken "Bu inanılmaz bir şey. 10 tane kamerası var. Türkiye'de bunun standardında bir şey yok. Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor ve benden alıyorlar Kral. Bunun içinde bir güvenlik sistemi var inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Skeçte telefon satıcısı parti başkanına telefonun yanında parti sloganı ve seçim şarkısı da yaptı.