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Gülben Ergen o soru karşısında gözyaşlarını tutamadı: 'Ben hiç yaşayamadım bunları'

30 Nisan 2020 11:52

Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu '40' programının konuğu olan şarkıcı Gülben Ergen yıllar önce vefat eden ağabeyi Rıfat Ergen ile ilgili soruya cevap verirken gözyaşlarını tutamadı. 

Jülide Ateş'in Gülben Ergen'in ağabeyiyle olan bir fotoğrafını hatırlatarak "Hayatında kardeşim diyerek güç aldığın hiç başka biri olmadı mı?" sorusunu sorması üzerine  Gülben Ergen, gözyaşlarını tutumadı. Ergen'in soruya cevabı şöyle;

"Hayır. Olamaz ki. O benim ses çıkartamadığım çok şeye 'ne yapıyorsunuz benim kardeşime' diyerek beni korurdu. Kızardı, çok kızardı, çok güzel korurdu. Ağabey işte... Hiçbir şey onun yerini tutamaz. Abisi olanlar abisine iyi sarılsın. Bir kız çocuğu için çok büyük bir eksiklik... Benim için çok büyük eksiklik ya da... Hem ağabeyimi hem babamı kaybetmiş olmak, gidip birine şikâyet etmiş olmak, nazlanmak, bir şey istemek, ben hiç yaşayamadım bunları. Çok erken öldüler. Çok yalnız bıraktılar beni."

Gülben Ergen "Beni ağlatmak erkekleri hep çok mutlu etti demişsin. Hep yanlış adamları sevmişim diyor musun?" sorusuna ise "Hep değil. Çoğunlukla yanlış adamları sevmişim ve güvenmişim..." yanıtını verdi. 

 

 

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