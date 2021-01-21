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Gülben Ergen'den Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi; çok güzeldi

Gülben Ergen uzun yıllardır arasının iyi olmadığı bilinen Seren Serengil hakkında konuştu

21 Ocak 2021 11:55

TV100'de yayınlanan 'Nokta' programına katılan şarkıcı Gülben Ergen, davalık olduğu Seren Serengil ile bir dönem çalışması ile ilgili soruya, "Zor günler değildi, çok güzeldi. Hatta ilk çıkışımdı galiba" yanıtını verdi.

Gülben Ergen uzun yıllardır arasının iyi olmadığı bilinen Seren Serengil hakkında konuştu. Bayülgen, yıllardır devam eden Seren Serengil ve Gülben Ergen kavgasını dile getirdi. 

Gülben Ergen, 1990'larda Seren Serengil'in alt kadrosunda sahne alıyordu. Okan Bayülgen, Seren Serengil'in adını geçirmeden "Sen kimin altındaydın?" sorusunu sordu.

Okan Bayülgen Serengil'in ismini Ergen'in yanıtında duyamayınca "Asıl ismi söylemiyor bak" diyerek bu kez doğrudan "Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?" diye sordu.

"İlla söyletecek o ismi"

Gülben Ergen de şakayla karışık, "İlla beş kez söyletecek o adı, tüm çabası bu" dedi. "Seren Serengil'in altında çalışsam çok zorlanırdım" diyen Bayülgen'e ünlü şarkıcının yanıtı ise "Zor günler değildi, çok güzeldi. Hatta ilk çıkışımdı galiba" şeklinde oldu. 

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