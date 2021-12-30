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Guinness'e girmişti; Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti

Elif Kocaman 72,6 santimetre uzunluğuyla Türkiye’nin en kısa boylu kadını ünvanını elinde tutuyordu

30 Aralık 2021 15:38

Türkiye’nin en kısa boylu kadını olan 33 yaşındaki Elif Kocaman, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ancak bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD’li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan’a kaptırmıştı.

Şu anda hala Türkiye'nin en kısa boylu kadını ünvanını taşıyan ve Kadirli ilçesinde yaşayan Elif Kocaman, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan Elif Kocaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Kocaman, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Elif Kocaman 72,6 santimetre uzunluğuyla Türkiye’nin en kısa boylu kadını ünvanını elinde tutuyordu.

Kaynak: İHA

GuinnessElif Kocaman

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