Guinness’e aday ’19 Mayıs’ resmi havadan görüntülendi

Tuzlalı 19 genç, 15 bin 130 metrekarelik alana çizdikleri resimle Guinness dünya rekorlarına aday oldu. Guinness Rekorlar Kitabı’na aday ’19 Mayıs resmi’ drone ile havadan görüntülendi.

Tuzla Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlediği etkinlikte 19 genç, İstanbul Park Formula 1 alanına Türk Bayrağı motifinin yer aldığı ve ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m 19 Mayıs Kutlu Olsun’ yazılı resmi çizdi. 4 gün boyunca emek veren gençler, 15 bin 130 metrekarelik alana çizdikleri bu resimle “Zemine Çizilen En Büyük Resim” alanında Guinness rekorlarına aday oldu.