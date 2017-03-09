Güçlü Meclis Platformu'ndan 'Hayır' videosu

Güçlü Meclis Platformu tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video kısa zamanda binlerce beğeni aldı. Videoda şu ifadeler yer alıyor: Hayır TDK’ye göre ‘yok öyle değil, olmaz anlamlarında onamama bildiren’ anlamlarına geldiği gibi aynı zamanda, ‘iyi, hayırlı, faydalı, yararlı’ gibi anlamlarda da kullandığımız bir söz. Gün içinde bol bol kullandığımız temenni içeren bir sözdür. Hayır, ret anlamında da kullanılıyor. Mesela size bir teklif geldi ve beğenmediniz. Bunu kabul etmemek, bunu beğenmemek sizin en doğal hakkınız iken bir anda sizi terörist yapabilir. Akşam evde oturuyorsunuz mesela, meyve almışsın, meyve soyuyorsun ve biri çıkıyor diyor ki: Bunlar terörist. Akşam akşam başınıza iş çıktı. Elinizde portakal var. Portakallı terörist oluyorsunuz.