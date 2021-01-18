Guatemala’da asker ile göçmenler arasında arbede

Guatemala’da asker ile ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler arasında arbede yaşandı. Askerler, göçmenlere gaz bombası ve cop ile müdahale etti.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın, Başkan Donald Trump’ın göç politikalarını değiştireceğini duyurmasının ardından Orta Amerika ülkesi Honduras’tan binlerce kişi ABD’ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Cuma günü tüm müdahalelere rağmen Guatemala sınırını geçen Honduraslı 7 binden fazla göçmen, Meksika’ya doğru ilerliyordu. Guatemala'nın göçmenlik otoritesi son iki gün içinde 7 ila 8 bin göçmenin Honduras'tan, Guatemala'ya girdiğini açıklamıştı. Göçmenlerin toplam sayısı hakkında net bilgi bulunmazken, göçmenler askerlerle karşı karşıya gelmemek için küçük gruplara ayrılmıştı.

Son açıklamanın ardından Honduras ile Guatemala arasındaki Florido sınır noktasını geçen binlerce göçmen dün öğleden sonra Chiquimula'daki Vado Hondo'daki askeri kontrol noktasında toplanmaya başladı. Guatemala göçmenlik dairesine göre, geceyi bölgede geçiren yaklaşık 6 bin kişilik göçmen grubuna, 3 bin kişilik bir grup daha eklendi. Günün erken saatlerinde ise iki grup bir araya gelerek kontrol noktasında toplandı.

Göçmenlerden bazılarının geçişine izin verilmemesinin ardından Guatemala askeri ile göçmenler arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede askeri polis, göçmenlere gaz bombası ve cop ile müdahale etti.

Guatemala Göç Enstitüsü (IGM) Sözcüsü Alejandra Mena yaptığı açıklamada, "Göçmenler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonucunda birkaç yaralı olduğu rapor edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA