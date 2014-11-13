G.Saray'lı Sneijder 'uzaktan görünce' dayanamıyor...

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, ülkesinin Meksika ile oynadığı hazırlık maçında muhteşem bir gole imzasını attı. Taraftarlar, Sneijder’i uzun süre ayakta alkışladı. Hollanda A Milli Futbol Takımı, Meksika ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Amsterdam Arena Stadı'nda oynanan maçta Hollanda'nın ilk golünü Galatasaraylı Wesley Sneijder kaydetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Meksika 8. dakikada Vela'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Hollanda bu golle 49. dakikada Sneijder ile cevap verdi. Ceza alanı dışında topla buluşan Sneijder sert vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. Meksika, 62. dakikada Vela ve 69. dakikada Hernandez ile durumu 3-1 yaptı. Hollanda'da 74. dakikada sahneye çıkan Blind farkı 1'e indirdi ve maç Meksika'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.