Grup Yorum'dan Semih Özakça’nın Yüksel direnişi bestesine düzenleme

Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve açlık grevi sırasında tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ile birlikte 189 gündür açlık grevinde olan ve 113 gündür de tutuklu bulunan Semih Özakça, hapishanede Yüksel caddesi ve açlık grevi direnişine dair yazdığı söz ve müziği Grup Yorum düzenledi. Grup Yorum, Facebook hesabından yaptığı açıklamada; yaptığı düzenlemeyi yayımlayarak “Semih Özakça’nın hapishanede bestelediği şarkıyı bize ulaştırdığı için öncelikle Esra Özakça’ya teşekkür ediyoruz. Elimize ulaşan kaydı biz de düzenleyerek halkımızla paylaşmak istedik” mesajını paylaştı. Grup Yorum bir de yarın Ankara Adliyesi’nde görülecek ilk duruşmaya da çağrı yaptı.