T24 LogoT24 Logo
Haberler

Grup Yorum'un Yenikapı'daki konserine gidenler gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği izin verilmeyeceğini duyurmuştu

09 Ağustos 2020 17:03

Grup Yorum’un bugün saat 15.00’de Yenikapı’da gerçekleştireceğini duyurduğu konsere gitmek isteyenler gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakıldı.

Grup Yorum'un bugün saat 15.00'de Yenikapı'da gerçekleştireceği '9. Bağımsız Türkiye' konserine polis müdahale etti. Konser alanına giriş çıkışlar kapatıldı. Konser alanına girmek isteyenler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Ercan Işık, Erkan Işık, Onurcan Bayrak, Can Bulut ve Doğucan Erkmen Yenikapı'dan gözaltına alınıp, karakolda serbest bırakıldıkları bildirildi.

"Adil yargılanma talebi" ve "Grup Yorum üzerindeki baskıların kaldırılması" talebiyle başlattıkları ölüm orucunda yaşamını yitiren Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e ithaf edilen konsere İstanbul Valiliği izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Grup Yorum, tüm engellemelere karşın konseri yapacağını açıklamıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yenikapı’da bugün düzenlemek istedikleri konser için Beykoz Polenezköy’de prova yapan Grup Yorum üyeleri önceki gün gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Grup Yorum üyeleri, “Polis arkadaşlarımızı sahneden atarak gözaltına aldı. Konser yaklaştıkça engellemeye çalışıyorlar. Türkülerimizden, konserden korkuyorlar” demişti. 
 
Kaynak: ANKA
 

ETİKETLER

grup yorumgözaltıkonseryenikapıpolismüdahale

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Eylül 2020

Erdoğan'a biber reçeli ikram edildi: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 11.50 zam

Türkan Şoray'ın podyuma çıktığı gecede, son defilesini yapan Yıldırım Mayruk gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'da 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların ilk yorumu

Mehmet Tezkan: Merkez Bankası Saray'ın ekonomi politikasının iflasını ilan etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Peşini bırakmayacağım" diyen Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını işlemedi...

CHP'li Özgür Özel: Zarrab'ın kuryesi Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

5 aylık hamile olan Meryem Uzerli: Çocuk Allah’tan bir hediye,...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Rıdvan’a Dilmen'e tepki: FETÖ ile muharebenin en...

"İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412...

EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarında indirim...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Peşini bırakmayacağım" diyen Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını işlemedi...

CHP'li Özgür Özel: Zarrab'ın kuryesi Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24