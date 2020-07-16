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Grup Yorum şarkıları söylediler; gözaltına alındılar

16 Temmuz 2020 16:56

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Abdullah Cömert Parkı'nda Grup Yorum türküleri söyleyen 4 kişi izinsiz konser verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis tarafından 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na karşı geldiklerine dair ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayan grubu, polis müdahalede bulunarak gözaltına aldı.

Şarkı söyleyen kişiler polis müdahalesi sırasında ''Grup Yorum halktır, susturulamaz'' şeklinde sloganlar attı.

Kaynak: İHA

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