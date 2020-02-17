Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür

Grup Gündoğarken'in Nereden Nereye isimli şarkısı YouTube'un Türkçe şarkıların kliplerini izleyicilerle buluşturan kanalı netd tarafından yayınlanmadı.

Gündoğarken'in kurucusu Burhan Şeşen, bu karara tepki göstererek, "En çok üzüldüğüm hikâye kendi kendine sansür uygulamak. 'Ya bir şey derlerse' diye düşünüyorlar. O zaman nasıl üretim yapılacak? Bu bize yapılıyorsa, alternatif, muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini nasıl duyuracaklar?" dedi.

Grup, Gündoğarken, iki yıldır sürdürdüğü politik gösterisinde jenerik şarkısı olarak ‘Nereden Nereye’i seslendiriyordu. Grup, bu şarkıya bir klip çekti. Gökhan Şeşen, Burhan Şeşen ve gazeteci Enver Aysever’in sözlerini kaleme aldığı şarkının klibinde oyuncular Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Adile Naşit, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Kemal Sunal'ın yanı sıra 'sanat güneşi' Zeki Müren'de yer alıyor.

Klipte ayrıcaeski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Uğur Mumcu gibi Türkiye medya ve siyasetinin ünlü isimleri var.

Gündoğarken, bu şarkısında “Nereden nereye geldik biz / Nereden nereye gidiyoruz” diye soruyor. Politik bir mesaj taşıyan şarkı, geçmiş günlere atıfta bulunurken, bugün yaşanılanlara da tepki gösteriyor. Klip, YouTube’daki en büyük Türkçe klip kanalı netd tarafından yayınlanmadı. Gündoğarken’in kurucusu Burhan Şeşen de sansüre tepki gösterdi.

Sözcü'den Sercan Meriç'e konuşan Şeşen, “Şarkıda ülkenin nereden nereye geldiğini anlatıyoruz. İnsanı gülümseten bir klip olmasına çabaladık" dedi.

"Klipte Necmettin Erbakan, Tansu Çiller gibi isimler var. Eğlenceli bir klip oldu. Hakaret yok, iktidarla ilgili hiçbir görsel yok" diyen Şeşen, "Tamamen 80’li yıllardan bu yana geldiği durumu gösterdik. İnsanların kaybettikleri değerlere yer verdik. Zaten bizde öyle sert söylemler yok. Anlatmak istediğimizi dolaylı anlatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Netd'nin klibi yayınlamadığını belirten Şeşen sözlerini şöyle sürdürdü;

"En çok üzüldüğüm hikaye kendi kendine sansür uygulamak. ‘Ya bir şey derlerse’ diye düşünüyorlar. O zaman nasıl üretim yapılacak? Kaldı ki bu kanal sosyal medyada… Herhangi bir TV’de gösterilmiyor. Bu bize yapılıyorsa, alternatif, muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini nasıl duyuracaklar?”

Gündoğarken, netd’nin bu klibi yayınlamaması üzerine klibi kendi kanallarından izleyicilerin beğenisine sundu.