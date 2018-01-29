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Grev, Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendi; metal işçileri iş bıraktı

29 Ocak 2018 18:51

Metal sektöründe 2 Şubat'ta yapılması planlanan grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından Türk Metal Sendikası üyesi metal işçileri, sabah ve akşam vardiya başlangıçlarında yarımşar saatten toplam 1 saat iş bırakma eylemine başladı. İşverenle ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası grev kararı almıştı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise buna karşılık lokavt kararı aldığını duyurmuştu. Grev, Bakanlar Kurulu kararıyla iki ay ertelenmişti. İşçiler, grevin ertelenmesi kararının ardından yarımşar saat iş bırakma eylemine giderken; fabrika temsilcileri de sabah saatlerinde MESS'ten gelen çağrı üzerine yeniden masaya oturmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Metal işçileri, akşam 18:00'de başlayacak görüşmede MESS'in teklifini yeniden revize etmesini, sözleşmenin masada bitmesini bekliyor.

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