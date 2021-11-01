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Spor

Gremio kaybetti, stadyum savaş alanına döndü: Taraftar VAR kabinini yıkıp tekmeledi!

Stadyumda özel harekat polislerinin durumu kontrol altına almak için sahaya girdiği de gözlendi

01 Kasım 2021 09:05

Gremio'nun Palmerias'a 3-1 yenildiği karşılaşmada Gremio taraftarları sahayı işgal etmeye kalkıştı.

Brezilya Serie A'da 29. hafta maçında kendi sahasında Palmerias'a 3-1 yenilen Gremio'da taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi.

Maç biter bitmez sahaya atlamaya başlayan Gremio taraftarları, gördüğü her şeyi yıkıp parçalamaya başladı. Oyuncuların korkuyla tünele sığındığı gözüküyorken, holiganlar kameraları parçaladı ve VAR kontrollerinin yapıldığı kabini yıkıp tekmeledi. Ayrıca, tribünlerde de bazı Gremio taraftarları ve Palmerias taraftarları da fiziksel kavga etmeye başladı.

Küme düşme hattında olan  ve son 8 maçta sadece 1 kere kazanabilen Gremio'nun maçta bir golü VAR kontrolleri ile iptal edilirken, Veiga'nın 45+1'de penaltıdan attığı golünde de karar VAR kontrolleri sonrasında gelmişti.

Stadyumda özel harekat polislerinin durumu kontrol altına almak için sahaya girdiği de gözlendi.

 

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