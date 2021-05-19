Greenpeace'ten Britanya'nın plastik atık politikasına tepki videosu: Geri dönüştürüldüğü iddia edilen plastikler başka ülkelere gönderiliyor!

Greenpeace, Britanya'nın plastik atıklarını başka ülkelere ihraç etmesine ve atıkların buralarda yakılarak çevreye zarar vermeye devam etmesine tepki amacıyla bir video hazırladı. Videoda "Bu durum bölge halkları için sağlık riski oluşturuyor, yaban hayatı öldürüyor ve okyanuslarımızı kirletiyor." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Başbakan Boris Johnson'ı temsil eden bir heykel, üzerine yığılan plastik atıkların içinde Britanya'nın plastik atıkla mücadelesini övdü. Videoda Johnson'ın üzerine ve çevreye dağılan atıklar, Britanya'nın bir günde başka ülkelere ihraç ettiği plastik atık miktarını gösterdi.

Greenpeace'in videosunda şu ifadeler yer aldı: "Hükûmetin geri dönüştürüldüğünü iddia ettiği plastik atıklar başka ülkelere gönderiliyor ve yakılıyor. Bu durum bölge halkları için sağlık riski oluşturuyor, yaban hayatı öldürüyor ve okyanuslarımızı kirletiyor."

TIKLAYIN | Greenpeace: İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı yollarla toplanıp yakıldı

Greenpeace'in yayımladığı yeni bir rapor, Britanya'nın 2020 yılında Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atıkların 210 bin ton civarında olduğunu belirtirken araştırmacılar, atıkların Türkiye'de geri dönüştürülmek yerine, bir kısmının yollara, tarlalara ve su kaynaklarına atıldığını ve buralarda yakıldığını tespit etti.

Rapora göre Akdeniz kıyılarında da, İngiliz markası tuvalet kağıdı ambalajları da dahil olmak üzere, sahil boyunca daha fazla İngiltere'den ithal edilmiş plastik bulundu.

Britanya'nın Türkiye'ye ihraç ettiği ve yakılan atıklarla ilgili rapor, İngiliz medyasında geniş yer buldu.