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Greenpeace nükleer santralde havai fişek patlattı

13 Ekim 2017 17:26

Fransa’da Greenpeace aktivistleri ülkedeki nükleer santrallerin güvenlik zafiyetlerine dikkat çekmek amacıyla, Lüksemburg sınırındaki Cattenom nükleer santralinin yakıt tankının yanında duvarı aşarak havai fişek patlattı. Nükleer enerji karşıtı aktivistler nükleer santrallerin kullanımdan sonra reaktörlerden çıkan yüksek radyoaktif yakıtın depoladığı toksik havuzlara erişilebilirliğini kanıtlamak amacıyla böyle bir eylem yaptıklarını duyurdular. Video kayıtlarında güvenliği aşan iki Greenpeace üyesi nükleer santralin içinde havai fişek patlatıyor. Eylemci grup videolarını dünyaya #StopRiskingEurope başlığı ile duyurdu. Tesisi işleten devlete ait enerji şirketi EDF'nin sözcüsü protestocuların, nükleer bölgeye ulaşamadan polislerce tutuklandıklarını ve durumun "nükleer tesisatın güvenliğine etki etmediğini" belirttiler.

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Greenpeace nükleer santralde havai fişek patlattı

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