Greenpeace açıkladı: Türkiye havayı en çok kirleten ilk 3 ülkeden biri!

Greenpeace, Türkiye'nin havayı en çok kirleten ilk 3 ülkeden biri olduğunu ve Avrupa'nın kükürt dioksit (so2) bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santralinden 3'ünün Türkiye'de olduğunu duyurdu.

Greenpeace Türkiye'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Avrupa'nın kükürt dioksit bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santrali sıralamasında Soma Termik Santrali 3'üncü, Kangal Termik Santrali 4'üncü ve Seyitömer Termik Santrali 6'ncı sırada.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nin “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” konulu raporunda, 2020 yılının başında kapatıldığı iddia edilen kömürlü termik santrallerin yaklaşık 1.5 yıldır geçici faaliyet belgeleri ile hiçbir çevre yatırımını tamamlamadan çalıştırıldığı savunuldu.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği'nin açıklaması şu şekilde:

''Özelleştirilmiş ve özelleştirme sürecinde olan 13 kömürlü termik santral, 2013 yılından beri çevre mevzuatına aykırı şekilde çalışıyor. İklim Derneği, hazırladığı yeni raporla 13 kömürlü termik santralin çevre mevzuatına aykırı durumlarını ortaya koyuyor. Santrallerin tamamı toksit atıklarını vahşi depolama yöntemi ile depoluyor. Santrallere ek 2.5 yıl daha kirletme hakkı tanıyan düzenlemeyi 4 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı veto etti. 2019 sonunda verilen süre dolmasına rağmen yatırımlar yapılmadı. 13 kömürlü termik santral hala ulusal çevre mevzuatına uygun değil. Üstelik tesisler, geçici faaliyet belgesi alarak çevresel yatırımlarını geciktiriyor. Çevre izni almalarını kolaylaştırmak için içeriği belirsiz bir akademik rapor ile çevre izni sürecini başlatmalarının önü açıldı. Bu santraller çevre yatırımlarını yapmadan çalışıyor. Havayı, toprağı ve suyu her gün daha fazla kirletiyor. Çevre mevzuatına aykırı tesisler, ceza uygulanarak bir an önce mühürlenmeli, ulusal çevre mevzuatı şeffaf bir şekilde uygulanmalı.''