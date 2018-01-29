Grammy Ödül töreninde rapçi Kendrick Lamar'dan siyasi mesajlarla dolu performans: Amerika'da siyah birinin dürüst davrandığını izlemekten daha korkutucu bir şey varsa, o da Amerika'da dürüst bir siyah olmaktır

30 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Kendrick Lamar da geceyi 5 ödülle kapattı. Aynı zamanda törenin açılışını yapan Lamar, birçok şarkısını bir araya getirdiği, arkada büyük bir ABD bayrağının görüldüğü ve maskeli kişilerin dans ettiği, silah seslerine benzer seslerin ardından da bu dansçıların birer birer yere yığıldığı performansıyla büyük ilgi topladı. Lamar'ın bu performansıyla ülkedeki siyahlara yönelik şiddete göndermede bulunduğu yorumları yapıldı. Performans sırasında daha önce planlanmış bir şekilde sahneye çıkan komedyen Dave Chappelle de şunları söyledi: "İzleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum: Amerika'da siyah birinin dürüst davrandığını izlemekten daha korkutucu bir şey varsa o da Amerika'da dürüst bir siyah olmaktır."