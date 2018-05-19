Göztepe'den 'Çukur'lu tanıtım

Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'u 3-2'lik skorla yenerek 7 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Göztepe bu sezon beklentilerin üzerine çıktı ve ligin bitimine 1 hafta kala 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Göztepe gelecek sezonki formalarını tanıtım filmiyle yayınladı. Çukur dizinin çekildiği mahalleye giden ve dizinin setinde yapılan çekime Göztepeli futbolcular Kadu, Poko ve Halil Akbunar katılırken, Çukur dizisinde yer alan Aliço, Vartolu ve berber Muhittin karakterleri Göztepe forma tanıtım filminde yer aldı.