T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'den 'Çukur'lu tanıtım

19 Mayıs 2018 15:54

Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'u 3-2'lik skorla yenerek 7 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Göztepe bu sezon beklentilerin üzerine çıktı ve ligin bitimine 1 hafta kala 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Göztepe gelecek sezonki formalarını tanıtım filmiyle yayınladı. Çukur dizinin çekildiği mahalleye giden ve dizinin setinde yapılan çekime Göztepeli futbolcular Kadu, Poko ve Halil Akbunar katılırken, Çukur dizisinde yer alan Aliço, Vartolu ve berber Muhittin karakterleri Göztepe forma tanıtım filminde yer aldı.

ETİKETLER

göztepeçukurgöztepe&#39;den çukurlu tanıtımeskişehirsporsüper ligçukur dizisi

Diğer Videolar

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Turizm Bakanı'nın eşinin çığ faciası yaşandığı sırada, Kars'ta gittiği eğlenceye ait görüntüler AKP'yi karıştırdı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2020

HDP'den Meclis'teki partilere çağrı: Vangölü'nün kenarına saray yapımının konuşulacağı oturuma katılmayalım

O Tiktok fenomeni yoğun bakımda; 'reklam çekeceğiz' deyip öldüresiye dövdüler

AKUT kurucularından Yılmaz Sevgül: İnsan sesi değil, iş makineleri çığı tetikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24