T24 LogoT24 Logo
Haberler

Göztepe, yeni sezon formalarını taraftarının evine giderek tanıttı

13 Temmuz 2021 15:24

Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını taraftarlarının evlerine giderek yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün yayınladığı video, futbolseverlerin dikkatini çekti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunda giyeceği formalarını basından önce taraftarına tanıttı. Sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan sarı-kırmızılı kulüp, forma tanıtımını yapmış oldu. Video içeriğinde yer alan Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat, Soner Aydoğdu, Adis Jahovic, Cherif Ndiaye, Atınç Nukan ve Berkan Emir, Göztepeli taraftarların evlerine teker teker giderek yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı. Videoda, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de, Göztepe efsanesi Gürsel Aksel’in yeğeni Güler Aksel’in oğlu Levent Aksel’e yeni sezon formasını takdim ediyor. Videoda Göztepeli oyuncu Rıza Kocaoğlu ve rap sanatçısı Anıl Acar (Gazapizm) da yer alıyor.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan bu video kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Göztepeli taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarlarının da dikkatini çekti. 

Göztepe'nin yeni sezon formaları arasında klasik parçalı forma, üzerinde İzmir'in simgelerinin bulunduğu "Biz İzmir'iz forma" ve Casual forma yer alıyor.

göztepeyeni sezon formasısezonformatanıtım

Diğer Videolar

Çalıştığı kuyumcudan 2.2 milyon liralık altın çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı

Antalya'da hastane bahçesindeki bankta bir kişi ölü olarak bulundu

İstanbul'da değnekçi, sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı

Hurdalıktaki araçlar alev alev yandı

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Aşı yaptırmayanların çocuklarını belediye kreşlerine kabul etmeyeceğiz

CHP'li Özkoç'tan Erdoğan Bayraktar açıklaması: Savcılar daha ne bekliyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24