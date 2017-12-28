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Gözaltındaki çocuklara polis şiddetine soruşturma

28 Aralık 2017 16:36

Adana’da gözaltına alınan çocukları darp eden polis hakkında soruşturma başlatıldı. Adana’da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu. Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

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