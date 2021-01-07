Gözaltındaki Boğaziçili öğrencilerin avukatı: Öğrencilere çıplak arama dayatıldı, polisler paçalarından tutup çıkarmaya çalıştı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan öğrencilerden bazılarının savcılıktaki ifade işlemleri başladı. Öğrencilerin ifade işlemleri sürerken, adliye önünde de basın açıklaması gerçekleştirildi.

Öğrencilerin basın açıklamasının ardından söz alan gözaltındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin avukatı Ali Turgut, öğrencilerin çıplak arama işkencesine maruz kaldığını aktardı.

Avukat Turgut, "TEM Şube’de pek çok öğrenciye, özellikle LGBTİ bireylere çıplak arama dayatıldı. Çıplak aramaya itiraz edenlerin bir kısmının polisler paçalarından tutup pantolonlarını çıkarmaya çalıştı. İnsanlara su ve şeker verilmedi. Gıda engellendi, avukat görüşü engellendi" dedi.

"Evlerinde bulunmayan insanların annelerine babalarına tehditler savuruldu"

Öğrencilerin gözaltına alınması sürecinde maruz kaldıkları hukuksuzlukları anlatan Turgut, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Evlerinde bulunmayan insanların ev ahalisi tehdit edildi, annelerine babalarına tehditler savuruldu. Gözaltına alınan öğrenciler Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Vatan Emniyet'te bu işi terörize etmek için insanları Terörle Mücadele Şube'ye götürdüler. Operasyonu yapan Güvenlik Şube 'Biz onları TEM'de tutuyoruz' dedi ve insanlar TEM'in gözaltı hücrelerinde tutuldular. TEM Şube'de insanlara, özellikle LGBTİ bireylere çıplak arama dayatıldı. Pek çok öğrenciye çıplak arama dayatıldı. Ve bir kısmına, çıplak aramaya itiraz ettiği için polisler paçalarından tutup pantolonlarını çıkarmaya çalıştı. İnsanların şeker ve su ihtiyacı verilmedi. Pek çok gıda yardımı engellendi, avukat görüşü engellendi ve süreç bu noktaya geldi. Bugün burada 24 kişi var ama bu 24 öğrencinin devamı gelecek, öyle tahmin ediyoruz."

ÇHD üyesi avukat Turgut, bugün de Kadıköy'de Çağlayan Adliyesi'ne desteğe gelenlerin, üst geçitte GBT yapılarak gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Avukat Seher Eriş ise 7 ayrı savcının ifadeye almak üzere girdiğini söyleyerek polislerin hastanede de öğrencileri darp ettiğini, buna karşı çıkan ve görüntülemek isteyen doktorların elinden telefonlarını almak istediklerini aktardı.