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Gözaltındaki Boğaziçi öğrencilerinin aileleri: Veliler olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız

03 Nisan 2018 18:25

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin için lokum dağıtanları "Katliamın lokumu olmaz" diyerek protesto ettiği için gözaltına alınan 16 öğrencinin bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor. Öğrencilerin aileleri ve arkadaşları Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. Dokuz8haber'in aktarımına göre, öğrencilerin aileleri de bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelerek çocuklarına destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri, arkadaşları ve avukatları, adliye önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, “Bizzat iktidarın en tepesi Boğaziçili öğrencilerin en temel anayasal hakkı olan eğitim hakkını tartışma konusu yapmakta” dedi. Gözaltında tutulan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri de “Gözaltına alınan çocuklarımızın şu anda yargıda ceza alacak bir şey yaptığını düşünmüyoruz. Biz veliler olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

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