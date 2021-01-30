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Gözaltına alınıp falakaya yatırılan gencin, emniyetteki görüntüsü 8 yıl sonra ortaya çıktı

Kamera kayıtları dava dosyasında 8 yıl sonra ortaya çıktı

30 Ocak 2021 12:13

Diyarbakır’da polislerin lise bahçesinde çocukları dövdüğünü fark edip olayı cep telefonuyla kayda alırken gözaltına alınıp falakaya yatırılan gencin, emniyetteki görüntüsü 8 yıl sonra ortaya çıktı. İfadelere göre Diyarbakırlı genci “Fotoğraf öyle değil böyle çekilir” diyerek, falakaya yatıran polislere kasten yaralama suçundan verilen ceza ise ertelendi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Diyarbakır’da yaşayan M.E. ve babası 3 Nisan 2013 tarihinde kardeşinin eğitim gördüğü liseye okul müdürü ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında okul bahçesinde çocuklar arasında kavga çıktı, ardından sivil polisler kavgaya müdahale etti. M.E. ise okul bahçesinde kavga eden çocukların polis tarafından dövüldüğünü gördü ve cep telefonuyla kaydetmeye başladı. M.E.’nin kendisini kayda aldığını fark eden polis, onu hemen gözaltına aldı. M.E. kavga eden çocuklarla birlikte aynı gözaltı aracına konuldu.

M.E.’nin anlatımına göre polisler gözaltı aracında kendisini copla dövmeye başladı. Gözaltı aracındaki dayak emniyette de devam etti. M.E.’nin yüzüne, testislerine, bacaklarına vuruldu ve falakaya yatırıldı. Bir polis M.E.’nin alnına ayağını bastırarak, “Fotoğraf öyle değil böyle çekilir” dedi. Yaklaşık 4 saat emniyette tutulan M.E. bir ayağı topallayarak yürüyebiliyordu. 

Mahkeme M.E.’ye verilen doktor raporunu da değerlendirerek, işkence ile suçlanan polislere kasten adam yaralama suçundan ceza vererek, hükmün açıklamasını erteledi. M.E.’nin avukatı Doğanoğlu, üst derece mahkemeler tarafından da onaylanan kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. M.E. yaşadığı olaya ilişkin ayrıca tazminat davası da açtı. M.E.’ye 25 bin lira maddi ve 80 bin lira manevi tazminat verilmesine hükmedildi.

M.E.'nin falaka sonrası emniyette topallayarak yürüdüğü görülen kamera kayıtları dava dosyasında 8 yıl sonra ortaya çıktı.

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