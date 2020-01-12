T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gözaltına alınan İSİG meclisi üyeleri 'iş cinayetleri raporu'nu gözaltı aracında okudu: Ankara'da 2019'da en az 56 iş cinayeti yaşandı

12 Ocak 2020 14:48

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), ‘2019 Yılında Türkiye ve Ankara İş Cinayetleri Raporu’nu kamuoyu ile paylaşmak için Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak  'Ankara Valiliği’nden izin alınmadığı' gerekçesiyle açıklamanın yapılamayacağını söyleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan Pınar Abdal, Özgür Bozkurt, Furkan Bircan, Osman Çokaman, Kansu Yıldırım ve Zarife Çamalan'ın polis aracından okuduğu iş cinayetleri raporunda Ankara’da 2019 yılında 56 iş cinayeti yaşandığını belirtti. Açıklamada, "12 işçi yangın sonucu öldü. Siteler’de bir mobilya fabrikasında yangın sonucu can veren 5 işçi, İskitler’de adları bile belirsiz 7 göçmen işçi kölece koşullarda çalışıp barındıkları metruk binada yanarak can verdi. Çoğunluğu inşaat işçisi 10 işçi arkadaşımızı yüksekten düşme sonucu, 8 işçiyi trafik kazası sonucu, 6 işçiyi ezilme ve göçük sonucu, 4 işçiyi kalp krizi sonucu, içlerinde göçmen kadın işçi Nadira Kadirova’nın da olduğu 3 işçiyi ise silahlı saldırı sonucu kaybettik" denildi. 

 

ETİKETLER

isigankarabaşkentmeclisparlamentoraporsiyasetpolitikapolitikgözaltıaraçarabaotomobilraporaçıklama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2020

Denize 40 metreden böyle atladı

Galatasaraylı Futbolcu Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı

Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıkmış: Kum’dan gelen insanların bu uçağa binmeye hakkı yok!

Sivas'ta hasta yakınları, hastanenin güvenlik görevlilerine saldırdı

Sokak müzisyeni öğrenciye tablet sürprizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!...

Saymaz'dan, 'CHP'li belediyelerde HDP'liler çalışamaz' diyen Perinçek'e: Yarın Çin PKK...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dönerden hamburgere her yerde kullanılıyor; beyaz zehir 'Çin tuzu' yasaklansın...

Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak!...

Erdoğan tartışmalı ifadesini tekrarladı, haberleri doğruladı: Libya'da kendimize ait iki...

10 yaşındaki Atakan Kayalar için 'Tecavüz edilmeli' diyen çalışan üniversiteden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!...

Saymaz'dan, 'CHP'li belediyelerde HDP'liler çalışamaz' diyen Perinçek'e: Yarın Çin PKK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24