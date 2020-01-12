Gözaltına alınan İSİG meclisi üyeleri 'iş cinayetleri raporu'nu gözaltı aracında okudu: Ankara'da 2019'da en az 56 iş cinayeti yaşandı

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), ‘2019 Yılında Türkiye ve Ankara İş Cinayetleri Raporu’nu kamuoyu ile paylaşmak için Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak 'Ankara Valiliği’nden izin alınmadığı' gerekçesiyle açıklamanın yapılamayacağını söyleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Pınar Abdal, Özgür Bozkurt, Furkan Bircan, Osman Çokaman, Kansu Yıldırım ve Zarife Çamalan'ın polis aracından okuduğu iş cinayetleri raporunda Ankara’da 2019 yılında 56 iş cinayeti yaşandığını belirtti. Açıklamada, "12 işçi yangın sonucu öldü. Siteler’de bir mobilya fabrikasında yangın sonucu can veren 5 işçi, İskitler’de adları bile belirsiz 7 göçmen işçi kölece koşullarda çalışıp barındıkları metruk binada yanarak can verdi. Çoğunluğu inşaat işçisi 10 işçi arkadaşımızı yüksekten düşme sonucu, 8 işçiyi trafik kazası sonucu, 6 işçiyi ezilme ve göçük sonucu, 4 işçiyi kalp krizi sonucu, içlerinde göçmen kadın işçi Nadira Kadirova’nın da olduğu 3 işçiyi ise silahlı saldırı sonucu kaybettik" denildi.