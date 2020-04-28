Görüntülü konuşma sırasında kamerasının önüne fotoğrafını koydu; fotoğraf düştü olanlar oldu!

İspanya'da bir kişi sosyal medyada ürettiği değişik içeriklerle tanınan Zach King'ten de esinlenerek 4 kişiyle yaptığı görüntülü konuşmada kamerasının önüne fotoğrafını koydu ve sanki diğer bağlananlar konuşma içindeymiş gibi arka koltukta oturdu.

Ancak fotoğraf bir anda düşünce kişinin uyguladığı bu yöntem ortaya çıktı ve bu olay bağlantıdaki diğer kişilerin gülümsemesine sebep oldu.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Benzer bir uygulamayı sosyal medyada ürettiği değişik içeriklerle tanınan Zach King de yapmıştı. King görüntülü konuşma sırasında kamerasının önüne fotoğrafını koyarak sanki bağlantıdaymış gibi uyumuştu.