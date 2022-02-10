Görüntülü konuşma esnasında telefonu böyle çalındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde görüntülü telefon görüşmesi yapan kişinin cep telefonu, şüpheli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Şikâyet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen 19 yaşındaki M.Ü.Ö, çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA