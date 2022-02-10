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Görüntülü konuşma esnasında telefonu böyle çalındı

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı

10 Şubat 2022 14:28

Mersin'de görüntülü telefon görüşmesi yapan bir kişinin elindeki cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde görüntülü telefon görüşmesi yapan kişinin cep telefonu, şüpheli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.
 
Şikâyet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen 19 yaşındaki M.Ü.Ö, çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
 
Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
 
Kaynak: İHA
 
telefongörüntülükonuşma

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