Görüntüler tepki çekmişti; itfaiye aracındaki kadınlar: Arkadaşımızın çocukluk hayalini gerçekleştirdik

07 Haziran 2021 15:19
İzmir' de itfaiye aracı kullanırken çektikleri videoyla gündeme gelen 3 kadın arkadaşları Saniye Kılıç'ın çocukluk hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Videoyu gizli hesaplarına yüklediklerini dile getiren kadınlar, bunların çalınarak yayıldığını, kendileri hakkında asılsız, karalayıcı, hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını, bununla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi’ne gelen Saniye Kılıç itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullanırken, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki yağdı. Konuyla ilgili 1 itfaiye personeli açığa alındı, belediye şirketinin sözleşmeli personeli olarak İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 3 kişi de, bağlı oldukları şirkete gönderilerek haklarında disiplin soruşturması başlatıldı. Merkezdeki itfaiye aracının, yangına müdahale için değil eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi.
Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör, olayın ardından ilk kez konuştu. Görüntülerde itfaiye aracını kullanan Saniye Kılıç, olay günü merkezde çalışan ve samimi oldukları bir arkadaşlarını ziyarete gittiklerini söyledi.
Toros Yangın Eğitim Merkezi’nin itfaiyecilerin eğitim alanı olduğunu ve herkes tarafından ziyaret edilebildiğini bildiklerini ifade eden Kılıç, “İtfaiyedeki arkadaşlarımızla yemek yedik, kahve içtik. Sohbet sırasında itfaiye veya ambulans aracı kullanmanın, çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Orada çalışan arkadaşımıza ısrar ettim. Ardından arkadaşımın kontrolünde bu hayalimi gerçekleştirdim. Sonra da oradan ayrıldık. Bir gün sonra, önce sosyal medyada ardından da medyada doğru olmayan birçok bilgi yayılmaya başladı” diye konuştu.
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