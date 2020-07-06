T24 LogoT24 Logo
Haberler

Görüntüler Fethiye'den; bin 700 metre yükseklikte ayaklarını uzatıp televizyon izledi

06 Temmuz 2020 12:27

Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı koltukla dünyaca ünlü paraşüt merkezi Babadağ'dan uçuş yaptı ve yüzlerce metre yüksekte televizyon seyretti.

ETİKETLER

muğlafethiyeparaşüttvizledi1700 metreyükseklikölüdeniz

Diğer Videolar

Restoranda oturan kadın bir anda saldırıya uğradı

Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Tartıştığı kadınları bıçakla tehdit eden erkek 'karakola sığındı'

Alkol uygulamasından kaçtığı sırada yakalanan kişi ortalığı birbirine kattı

İstanbullular güne sağanak yağmurla başladı, bazı yolları su bastı

Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta uğradığı linç girişimi sırasında ailesinin yaşadıklarını anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe...

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti...

Soylu: Bazı çevrelerin uzman çavuşun cinsel saldırı olayını sürekli gündeme...

Abdulkadir Selvi: Seçim sisteminde sürpriz olabilir...

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısının ardından yaşamına son veren...

Maske takmadığı için bir kadına sert müdahalede bulunarak gözaltına alan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe...

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24