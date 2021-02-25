Görüntüler Ankara'dan; 'bir kap sıcak yemek kuyruğu'

Sözcü'de yer alan habere göre, Altındağ ilçesinde Ulucanlar Göz Hastanesi’nin arka sokağında vatandaşlar, Kızılay’ın her gün sabah 09.00 ile öğlen 13.00 saatleri arasında dağıttığı sıcak yemekten almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Görüntüleri çeken ve ismini vermek istemeyen vatandaş, yaşanan durumu şu sözlerle dile getirdi;

"Ben annemi göz hastanesine getirmiştim. Hastanenin camını açtım baktım ciddi bir gürültü var. İnsanların göz muayenesi için sıra bekliyor sandım ancak ellerindeki kabı ve Kızılay aracını görünce durumu anladım. Ben iki-üç gündür hastaneye geliyorum, her seferinde aynı manzara oluşuyor burada. En az 2 bin civarında insana burada yemek dağıtılıyor. Kuyrukta yaklaşık 150-200 kişi vardı, ama bu kuyruk hiç bitmiyor."

"Açlık yok' diyorlar ama manzara ortada"

"Saat sabah dokuz civarında başlıyor, saat öğlen bir halen kuyruk vardı. Ülkenin geldiği nokta bu. Ankara’nın göbeğinde çok acınası bir durum bu. Çoluk çocuk, yaşlı insanların o durumuna çok üzüldüm. Her gün klasik bir şekilde oraya ellerine bir yoğurt kabı alıp oraya sıraya geçiyorlar. Bu manzara Saray’a yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta. ‘Açlık yok’ diyorlar ama manzara ortada. Hakikaten insanlar çok kötü durumda. Yoksa hiç kimse bir kap yemek alayım diye oradaki kuyrukta saatlerce beklemez. Bu manzara bizim de ayıbımız."