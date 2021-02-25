T24 LogoT24 Logo
Haberler

Görüntüler Ankara'dan; 'bir kap sıcak yemek kuyruğu'

"Açlık yok' diyorlar ama manzara ortada"

25 Şubat 2021 15:15

Ankara'da çekildiği belirtilen görüntülerde vatandaşların bir kap sıcak yemek alabilmek için saatlerce beklediği ve uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

 

Sözcü'de yer alan habere göre, Altındağ ilçesinde Ulucanlar Göz Hastanesi’nin arka sokağında vatandaşlar, Kızılay’ın her gün sabah 09.00 ile öğlen 13.00 saatleri arasında dağıttığı sıcak yemekten almak için metrelerce kuyruk oluşturdu. 

Görüntüleri çeken ve ismini vermek istemeyen vatandaş, yaşanan durumu şu sözlerle dile getirdi;

"Ben annemi göz hastanesine getirmiştim. Hastanenin camını açtım baktım ciddi bir gürültü var. İnsanların göz muayenesi için sıra bekliyor sandım ancak ellerindeki kabı ve Kızılay aracını görünce durumu anladım. Ben iki-üç gündür hastaneye geliyorum, her seferinde aynı manzara oluşuyor burada. En az 2 bin civarında insana burada yemek dağıtılıyor. Kuyrukta yaklaşık 150-200 kişi vardı, ama bu kuyruk hiç bitmiyor."

"Açlık yok' diyorlar ama manzara ortada"

"Saat sabah dokuz civarında başlıyor, saat öğlen bir halen kuyruk vardı. Ülkenin geldiği nokta bu. Ankara’nın göbeğinde çok acınası bir durum bu. Çoluk çocuk, yaşlı insanların o durumuna çok üzüldüm. Her gün klasik bir şekilde oraya ellerine bir yoğurt kabı alıp oraya sıraya geçiyorlar. Bu manzara Saray’a yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta. ‘Açlık yok’ diyorlar ama manzara ortada. Hakikaten insanlar çok kötü durumda. Yoksa hiç kimse bir kap yemek alayım diye oradaki kuyrukta saatlerce beklemez. Bu manzara bizim de ayıbımız."

ankarakapyemeksıcakkuyruk

Diğer Videolar

Dış Politikayla İçli Dışlı | "ABD Karadeniz'de gerilimi düşürmek istiyor; Montrö'nün önemi Ukrayna krizinde bir kez daha görüldü"

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray: Bolluca Kız Öğrenci Yurdu'nu eylül-ekime bitirmeyi planlıyoruz, bağışçılarımızın katkılarını bekliyoruz

Parkta polisin uyardığı vatandaş: Hanım 'temizlik yapıyorum' diye evden kovuyor

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24