T24 LogoT24 Logo
Haberler

Görüntülenen hırsızlar: Neden çalmayalım mallar senin mi?

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

27 Şubat 2022 13:37

İstanbul'da girdikleri marketlerden yüz binlerce liralık eşya çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen hırsızların çalmayın sözüne "Neden çalmayalım mallar senin mi?" diyerek cevap verdikleri duyuldu. 

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardına gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Görüntülerde şüphelilerin çalıntı olduğu tespit edilen otomobillerle işyerlerinin önüne gelerek marketlerden hırsızlık yaptıkları görüldü. Videoyu çeken vatandaşın "Çalmayın" sözüne küfrederek cevap veren şüphelilerin "Neden çalmayalım mallar senin mi?" diye cevap verdikleri duyuldu. 

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların kimliklerini tespit etti. 18 Şubat 2022 tarihinde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler Çekan B.(25), Ceyhun B.(22), Özgür İ.(23), Azad E.(20), Ozan B.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçundan onlarca kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

hırsızistanbul

Diğer Videolar

İftar için eve gitti, dükkânından 65 cep telefonu çalındı: "16 yıllık emeğimiz yok oldu"

Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla mahsur kaldı

Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Motosikletten pet şişeyle benzin çaldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Nisan 2022

İmamoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının mağdurlarına 12 TIR dolusu insani yardım ulaştırdık

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24