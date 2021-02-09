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Görüntüledikleri çığın altında kaldılar

09 Şubat 2021 10:23

ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Uinta Dağları'nda kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştü. Yaşanan çığ felaketinde 4 motorcu sağ olarak kurtarıldı. Motorculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde çığın düşüş anı kameraya yansırken, çığ altında kalan bir kişi olduğu görüldü.

Uinta Dağları’nın diğer ucundaki Mill Creek Kanyonu'nda ise kayak yapan 8 kişinin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Kayakçılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün de hafif yaralandığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta ABD'de çığ nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği, bu sezon ülkede yaşan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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