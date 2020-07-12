Görünmez kaza; balkondan uçtu, motosikletlinin üzerine düştü

Hatay'da motosikletle seyir halindeyken bir apartmanın balkonundan üzerilerine halı düşen 2 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yolda seyreden bir motosikletlinin üzerine bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonuna kuruması için asılan halı düştü.

Sürücü ve arkasında yolculuk yapan kişi, dengesini kaybedip, yola savruldu. Arkadan gelen araçlar son anda dururken, motosikletteki iki kişi kazayı hafif sırıklarla atlattı.