Görücü evini av tüfeğiyle bastı, görüntüleri "Oldu bitti kül oldu" diyerek sosyal medyada yayınladı; 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evde çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle basan kişi, 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Zanlı, olay yerinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği katliamı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Balıkesir'in Havran ilçesinde 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte Çetinkaya ailesinin Hüseyin Beşeler Mahallesindeki evine kız istemeye gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak, damat adayı Ali Saral, saat 23.30 sıralarında av tüfeği ile geri döndü ve Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı. Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü'ndeyim son hali" dedi. Saral, son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Zanlı Ali Saral'ın yakalanması için çalışma başlattı.