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Görme engelliden çarpmaya karşı 'zil' önlemi

21 Aralık 2018 15:36

Antalya'da yüzde 85 görme engelli Mert Yakıştır (16), yolda yürürken akıllı telefonla yazışan ya da sosyal medyayı takip edenlerin kendisini görmeyerek çarpmasını engellemek için beyaz bastonuna taktığı bisiklet ziliyle önlem aldı. Antalya'da doğuştan yüzde 85 görme engelli Mert Yakıştır, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta spor ve teknolojiye ilgi duydu. Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nde 3 yıldır futbol oynayan Mert, hem eğitim hem de sosyal yaşamdaki başarılarıyla kendisi gibi görme engelli bireylere örnek oldu. Meslek lisesinde bilişim teknolojisi bölümü okuyan Mert, özel bir merkezde de gönüllü bilgisayar eğitimi veriyor. Boş vakitlerinde gezmeyi çok seven Mert, beyaz bastonuyla yürürken düşme korkusundan çok insanlarla çarpışma endişesini ortadan kaldırmak için araştırma yaptı.

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