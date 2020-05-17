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Görme engelli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu; Twitter'da TT oldu

17 Mayıs 2020 10:53

ATV Ekranlarında Kenen İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında görme engelli yarışmacı Mustafa Keskin damga vurdu. Keskin başarısıyla sosyal medyada kendisinden söz ettirdi.

125 Bin lira ödüllü soruya kadar gelen Mustafa Keskin ve köpeği Tabs Twitter'da TT oldu.

Mustafa Keskin kimdir? 

28 yaşında İstanbul'da yaşayan ve avukatlık yapan Mustafa Keskin Eskişehirli olup 11 yaşından itibaren görme engelli. Koç üniversitesinde hukuk okuyan Keskin bir enerji şirketinde avukatlık yapıyor. Köpeği Tabs ile yarışmaya katılan Mustafa bey 125 Bin TL soruya kadar geldi ve sosyal medyada da ilgi gördü.

 "Danimarka'da 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine tarçın dökülürken, 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine ne dökülür" sorusunu bilemeyen Keskin; 125 bin TL'lik soruya cevap veremedi ve yarışmadan çekildi. Keskin 60 Bin TL'nin sahibi oldu. Mustafa Keskin Twitter'da TT listesine girdi.

Keskin için seyirciler sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

 

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