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CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'ndan görevden alındığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama: Asla doğru değil

13 Mart 2020 13:07

Geçmişte yargılandığı suçlardan aldığı 24 ay cezanın kesinleşmesi gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden el çektirildiği haberlerine ilişkin Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Asla doğru değil" dedi. 

"Ortada 'Ceyhan Belediyesi'ne kayyım atandı' gibi laflar dolaşıyor. Bu asla doğru değil" diyen Aydar,  Ceyhan Belediyesi'ne kayyım atanamaz. Çünkü biz burada yolsuzluğu, hırsızlığı, israfı önledik" diye konuştu. 

Aydar, şahsına siyasi yasak getirildiğini belirtti ve "Bugün bir mahkeme olmuş, karar çıkmış ve ceza almış değilim. Bugünlük bir şey değil. 13 yıl önce olan bir olaydan dolayı iki adet 10 aylık cezayı 20 yıl yapıp şahsıma siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar" sözlerini kullandı.

"Amaçları bizi oyun dışı bırakmak" ifadesini kullanan Aydar, "Çünkü; Ceyhan'da şu ana kadar yapılmayan hizmeti 10 ayda yaptık" dedi.

Yapılanın bir siyasi darbe olduğunu yineleyen Aydar, "Bu sadece bana değil, Ceyhan'a yapılan bir darbedir. Başımız dik bir şekilde görevimizin başındayız. Bu tamamen sivil hükûmet darbesidir. Karşısında olacağız" ifadesini kullandı.  

Daha önce de CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Selman, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış ve AKP'li meclis üyesi Mustafa Tutuk geçici belediye başkanı olmuştu.

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