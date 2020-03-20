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Google'dan Koronavirüs'e karşı el yıkama doodle'ı

20 Mart 2020 12:27

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı doodle hazırladı. 

Google, dünyanın mücadele verdiği corona virüsüne karşı en önemli önlemlerin başında gelen doğru el yıkama tanıtım videosu hazırladı. Ignaz Semmelweis'nin yer aldığı video kullanıcıların beğenisini topladı.

Ignaz Semmelweis kimdir?

Ignaz Philipp Semmelweis 1818'de Budapeşte Buda'da doğdu. Önce Viyana Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi ancak bir yıl sonra doktor olmaya karar vererek, tıp eğitimini 1844’te Viyana Üniversitesi’nde tamamladı. Diplomasını aldıktan sonra Viyana Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Semmelweis, doğumdan sonra enfeksiyondan kaynaklanan ölümcül bir hastalık için (ölüm oranı% 20-30 civarında) çalışmalar yapmaya başladı. Bu enfeksiyona neden olan nedenler henüz araştırılmamıştı.

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