Sokağa çıkma yasağına gönüllü katılım uygulayan ilçenin sokakları yaban keçilerine kaldı

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilen edilirken, yasak kapsamında olmayan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar gönüllü olarak yasağı uygulayarak sokağa çıkmadı. İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçilerine kaldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 31 kentteki 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yaptığı "bizde kent genelinde gönüllü uygulayalım" çağrısı ilçelerde de karşılık buldu. O ilçelerden Çemişgezek'te vatandaşların sokağa çıkmaması ile ana cadde ve ara sokaklar boş kaldı. Vatandaşın ihtiyacını karşılayacak iş yerleri dışındaki yerler açılmadı. İlçe sokakları ise yaban keçilerine kaldı.