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Göldeki canavarı 26 senedir bekliyor

19 Kasım 2017 14:46

İskoçya’da bulunan Loch Ness canavarını bulmak için 1991 yılından beri gölün kenarında kurduğu karavan alanında yaşayan Steve Feltham’ın hikâyesi; Great Big Story tarafından kısa belgesele dönüştürüldü. Feltham, belgesel içerisinde ‘Nessie’ olarak da bilinen canavar efsanesine dair birçok söylemde bulundu. Birçok kişinin gölün altında bir UFO olduğuna inandığını belirten Feltham, 26 senedir gölü gözlemlediğini belirtti. 26 yıldır canavarın izini süren Steve, bu süre boyunca Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na da girmiş bulunuyor. Canavarın peşindeki en uzun iz sürme ve gözlemleme rekorunu elinde bulunduran Feltham, belgesel içerisinde gözlem bekçiliği için işinden istifa edip, evini sattığını açıkladı. Komplo teorilerine konu olan ve gölde yaşadığı iddia edilen canavarı şu ana kadar sadece bir kez gördüğünü belirten Feltham, o sırada yanında kamerası olmadığından dolayı olayı belgeleyemediğini belirtiyor.

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