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Gölcük'te gece 03.02'de anma yapıldı, deprem mağdurları yaşadıklarını anlattı

Törene kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

17 Ağustos 2020 09:42

17 Ağustos Gölcük Depreminin 21. yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hayatını kaybedenler, deprem şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma töreninde anıldı.  Depremin meydana geldiği an olan 03.02'de vatandaşlar, büyük kayıpların yaşandığı Kavaklı sahilindeki deprem şehitleri anıtı önünde toplandı.

Depremde biri 14 diğeri 17 yaşında iki çocuğunu kaybeden anne, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Törene kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sahili dolduran vatandaşlar, o gece yaşamını yitirenler için dualar ederek, saygı duruşunda bulundu. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar anma töreninde duygusal anlar yaşadı.

 

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