Gökyüzünü aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi’nden böyle görüntülendi

Ortalığı gündüz gibi aydınlatan bir meteor, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Meteorun Ankara’nın doğusundaki tüm illerden görüldüğü bildirildi.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen bir vatandaş bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun’un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA