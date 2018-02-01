“Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba'ya” sözlerine RTÜK'ten ceza: Kuran'da Allah'ın cinsiyeti yoktur

RTÜK, ‘Yetenek Sizsiniz' programında söylenen '7 Kocalı Hürmüz' şarkısında geçen 'Allah baba' ifadesiyle ilgili olarak bir rapor yazdı. Raporda “Kuranı Kerim'de, Allah'ın cinsiyet, doğurma ve doğurulma gibi insana atfedilen özelliklerden münezzeh olduğu açıkça belirtilmektedir” denildi. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisi nedeniyle cezalandırdığı TV8'e bu kez de 'Allah Baba' şarkısı nedeniyle ceza kesti. 'Yetenek Sizsiniz' programında sahne alan dans grubunun gösterisi sırasında çalan ve “Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba'ya” ifadelerini içeren ve 7 Kocalı Hürmüz eserinde de yer alan şarkının 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna' karar verildi. Oy çokluğu ile alınan kararda, Allah'a 'baba' atfında bulunulmasının, İslam'da değil Yahudilik ve Hristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali olduğu değerlendirildi.