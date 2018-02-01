T24 LogoT24 Logo
Haberler

“Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba'ya” sözlerine RTÜK'ten ceza: Kuran'da Allah'ın cinsiyeti yoktur

01 Şubat 2018 18:11

RTÜK, ‘Yetenek Sizsiniz' programında söylenen '7 Kocalı Hürmüz' şarkısında geçen 'Allah baba' ifadesiyle ilgili olarak bir rapor yazdı. Raporda “Kuranı Kerim'de, Allah'ın cinsiyet, doğurma ve doğurulma gibi insana atfedilen özelliklerden münezzeh olduğu açıkça belirtilmektedir” denildi. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisi nedeniyle cezalandırdığı TV8'e bu kez de 'Allah Baba' şarkısı nedeniyle ceza kesti. 'Yetenek Sizsiniz' programında sahne alan dans grubunun gösterisi sırasında çalan ve “Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba'ya” ifadelerini içeren ve 7 Kocalı Hürmüz eserinde de yer alan şarkının 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna' karar verildi. Oy çokluğu ile alınan kararda, Allah'a 'baba' atfında bulunulmasının, İslam'da değil Yahudilik ve Hristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali olduğu değerlendirildi.

ETİKETLER

rtükcezatv87 kocalı hürmüzyetenek sizsinizkuran&#39;da cinsiyet yoktur

Diğer Videolar

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

Marina Abramovic sergisi İstanbul'da: Bildiğimiz her şeyi bir kenara bıraktık

HDP'li Gergerlioğlu: Evine baskın yapılan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda yunusların gösterisi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24